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Еще две страны отзывают своих послов из Беларуси
07.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Послы Латвии и Эстонии Эйнарс Семанис и Мерике Кокаев отозваны в Ригу и Таллинн соответственно, в ближайшие дни они прибудут в свои столицы для консультаций, сообщает
Получить оперативные комментарии в посольствах двух стран не удалось: Sputnik порекомендовали обращаться напрямую в МИД Латвии и Эстонии.
© REUTERS / Yves Herman
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду подтвердил, что официальная Рига отзывает своего посла из белорусской столицы.
"В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает посла Латвии из Беларуси для консультаций", - написал глава МИД балтийской республики в своем Twitter.
Напомним, ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября.
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Ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия, главы диппредставительств уже уехали из Беларуси.
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