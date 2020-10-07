Еще две страны отзывают своих послов из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Послы Латвии и Эстонии Эйнарс Семанис и Мерике Кокаев отозваны в Ригу и Таллинн соответственно, в ближайшие дни они прибудут в свои столицы для консультаций, сообщает TUT.BY со ссылкой на информированные источники в посольствах.

Получить оперативные комментарии в посольствах двух стран не удалось: Sputnik порекомендовали обращаться напрямую в МИД Латвии и Эстонии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду подтвердил, что официальная Рига отзывает своего посла из белорусской столицы.

"В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает посла Латвии из Беларуси для консультаций", - написал глава МИД балтийской республики в своем Twitter.

Напомним, ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября.

Настоятельная просьба

Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси МИД предложил Литве и Польше на прошлой неделе. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Как отметили в МИД, это связано с "откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран".

Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва приняла решение отозвать посла. Пока договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута.

Протесты и обвинения

Акции протеста начались в Беларуси после выборов президента 9 августа – на них, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.

На минувшей неделе Евросоюз сообщил о введении санкций против Минска и опубликовал "черный список", куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал.

Минск сообщил, что Беларусь вводит ответные визовые санкции в отношении представителей европейских органов власти, но пока белорусские власти его не обнародуют.

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