Обзор мировой арены с Путиным: что российский лидер думает о ситуации в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский президент прокомментировал ситуацию в соседних странах с наиболее нестабильной обстановкой, а также высказался о двусторонних отношениях с США в интервью телеканалу "Россия-24" .

Как российский лидер оценивает ситуацию в мире, читайте в обзоре Sputnik.

Кыргыстан: "Мы в контакте со всеми сторонами конфликта"

Российский лидер отметил, что выборы в Кыргыстане были признаны состоявшимися как международными наблюдателями, так и представителями ОБСЕ. А также признал, что произошедшее в стране после основного дня голосования, "не может не беспокоить".

Путин выразил надежду на то, что внутриполитические процессы в Кыргыстане закончатся без потерь – и быстро.

Парламентские выборы в Кыргыстане обернулись протестами . Согласно предварительным итогам голосования в парламент прошли четыре партии, а остальные не преодолели пороговый барьер в 7%.

В понедельник на центральной площади Бишкека собрались около двух тысяч человек, сторонников партий, которые не попали в парламент. Они требовали проведения повторного голосования. Вечером того же дня начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома и разгромили его, затем отправились в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Уже на второй день после выборов Центризбирком признал их результаты недействительными.

"Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза и у нас большой объем совместной работы", - отметил российский лидер.

Нагорный Карабах: "Это трагедия. Призываем к прекращению огня"

Российский лидер призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Ситуацию, сложившуюся в регионе, он назвал трагедией, и признал – в России ее также тяжело переживают. На всей территории конфликта – и в Азербайджане, и в Армении, и в Нагорном Карабахе – проживают не чужие для России люди.

В самой же России в настоящее время проживает около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Путин надеется на прекращение конфликта в Нагорном Карабахе в ближайшее время, хоть и отмечает, что до окончательного разрешения ситуации, возможно, еще далеко.

"Люди гибнут, большие потери с обеих сторон, и мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему до этого еще далеко", - сказал Путин.

США: не в полной мере реализованы намерения Трампа

Москва ценит высказывания действующего президента США Дональда Трампа в пользу развития отношений с РФ, отметил Путин.

"Мы с самого начала, когда в первой итерации в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание", - добавил он.

Ограничителем же для сотрудничества американо-российских отношения Путин назвал двухпартийный консенсус, который заключается в сдерживании развития России. В полной мере позитивные намерения, о которых заявлял Трамп, реализованы не были, по мнению российского президента, именно по этой причине.

Более того, при президентстве Трампа в отношении России было введено больше всего различного рода рестрикций и ограничений. Конкретизируя, он отметил, что решения по введению новых санкций или по расширению предыдущих принимались 46 раз.

Комментируя высказывания оппонента Дональда Трампа в предвыборной гонке – демократа Джо Байдена – Путин отметил антироссийскую риторику. И добавил – к этому уже привыкли.

А вот что Россию не может не беспокоить – так это выход США из договора по ракетам малой и средней дальности и уже объявленное администрацией американского президента начало процедуры выхода из Договора по открытому небу .

К слову, и с демпартией США Россия может найти точки соприкосновения. Президент РФ считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократами - эта политическая сила ближе, чем европейские политики, к идеям социал-демократии, из которых в свое время выросла и коммунистическая партия.

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