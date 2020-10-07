|
Обзор мировой арены с Путиным: что российский лидер думает о ситуации в мире
07.10.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский президент прокомментировал ситуацию в соседних странах с наиболее нестабильной обстановкой, а также высказался о двусторонних отношениях с США в интервью телеканалу
Как российский лидер оценивает ситуацию в мире, читайте в обзоре Sputnik.
Кыргыстан: "Мы в контакте со всеми сторонами конфликта"
Российский лидер отметил, что выборы в Кыргыстане были признаны состоявшимися как международными наблюдателями, так и представителями ОБСЕ. А также признал, что произошедшее в стране после основного дня голосования, "не может не беспокоить".
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
Путин выразил надежду на то, что внутриполитические процессы в Кыргыстане закончатся без потерь – и быстро.
Парламентские выборы в Кыргыстане
В понедельник на центральной площади Бишкека собрались около двух тысяч человек, сторонников партий, которые не попали в парламент. Они требовали проведения повторного голосования. Вечером того же дня
Уже на второй день после выборов Центризбирком признал их результаты недействительными.
"Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза и у нас большой объем совместной работы", - отметил российский лидер.
Нагорный Карабах: "Это трагедия. Призываем к прекращению огня"
Российский лидер призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Ситуацию, сложившуюся в регионе, он назвал трагедией, и признал – в России ее также тяжело переживают. На всей территории конфликта – и в Азербайджане, и в Армении, и в Нагорном Карабахе – проживают не чужие для России люди.
© AP / Karo Sahakyan
В самой же России в настоящее время проживает около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.
Путин надеется на прекращение
"Люди гибнут, большие потери с обеих сторон, и мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему до этого еще далеко", - сказал Путин.
США: не в полной мере реализованы намерения Трампа
Москва ценит высказывания действующего президента США Дональда Трампа в пользу развития отношений с РФ, отметил Путин.
"Мы с самого начала, когда в первой итерации в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание", - добавил он.
Ограничителем же для сотрудничества американо-российских отношения Путин назвал двухпартийный консенсус, который заключается в сдерживании развития России. В полной мере позитивные намерения, о которых заявлял Трамп, реализованы не были, по мнению российского президента, именно по этой причине.
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Более того, при президентстве Трампа в отношении России было введено больше всего различного рода рестрикций и ограничений. Конкретизируя, он отметил, что решения по введению новых санкций или по расширению предыдущих принимались 46 раз.
Комментируя высказывания оппонента Дональда Трампа в предвыборной гонке – демократа Джо Байдена – Путин отметил антироссийскую риторику. И добавил – к этому уже привыкли.
А вот что Россию не может не беспокоить – так это
К слову, и с демпартией США Россия может найти точки соприкосновения. Президент РФ считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократами - эта политическая сила ближе, чем европейские политики, к идеям социал-демократии, из которых в свое время выросла и коммунистическая партия.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт в Нагорном Карабахе, протесты в Кыргыстане и предвыборные дебаты кандидатов в президенты США – российский президент прокомментировал ситуацию на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)