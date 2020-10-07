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Лукашенко и Путин обсудили открытие границ между Беларусью и Россией

07.10.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, а затем лидеры двух стран перешли к обсуждению двусторонней и международной повестки дня.

Президенты Беларуси и РФ поделились мнениями о ситуации в Кыргызстане и вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. Причем они отметили единство подходов к данной проблеме и выступили за мирное решение.

"Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", - отметили в пресс-службе.

Лидеры двух стран уделили также внимание проблеме распространения COVID-19, в связи, с чем они выказали озабоченность рост количества инфицированных граждан.

В пресс-службе белорусского президента добавили, что отдельно была затронута внутриполитическая ситуация в обоих государствах на фоне кризисных явлений в мире.

В сфере двустороннего сотрудничество положительную оценку получило региональное сотрудничество и кооперация предприятий.

Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие вопросы международной ситуации.

"В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами", - говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня лидеры двух стран провели телефонный разговор, обсудив не только двустороннюю повестку, но и ситуацию в мире.
 
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Обзор мировой арены с Путиным: что российский лидер думает о ситуации в мире
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