Лукашенко и Путин обсудили открытие границ между Беларусью и Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, а затем лидеры двух стран перешли к обсуждению двусторонней и международной повестки дня.

Президенты Беларуси и РФ поделились мнениями о ситуации в Кыргызстане и вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. Причем они отметили единство подходов к данной проблеме и выступили за мирное решение.

"Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", - отметили в пресс-службе.

Лидеры двух стран уделили также внимание проблеме распространения COVID-19, в связи, с чем они выказали озабоченность рост количества инфицированных граждан.

В пресс-службе белорусского президента добавили, что отдельно была затронута внутриполитическая ситуация в обоих государствах на фоне кризисных явлений в мире.

В сфере двустороннего сотрудничество положительную оценку получило региональное сотрудничество и кооперация предприятий.

Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие вопросы международной ситуации.

"В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами", - говорится в сообщении.