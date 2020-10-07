Беларусь не получит финансирование от Евросоюза из-за Литвы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Вильнюс заблокировал выделение средств Беларуси в рамках программы приграничного сотрудничества, которая финансируется Евросоюзом, об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Reuters.

Литва, по словам советника главы МВД Литвы Божены Заборовской-Зданович, платежи были прекращены сразу после обострения ситуации в Беларуси "из опасений, что власти Минска будут использовать их не по назначению".

"Все платежи были прекращены до тех пор, пока мы не получим разъяснения от Европейской комиссии об очевидных рисках", - сообщила Заборовская-Зданович.

Она отметила, что один из нескольких приостановленных платежей составил примерно три миллиона евро.

Программа сотрудничества Беларуси и Евросоюза рассчитана на развитие регионов на границе республики с Латвией и Литвой. В планах Евросоюза было выделить 18,4 миллиона евро в этом году, в 2021-м - 10,7 миллиона и 3,5 миллиона в период с 2022 по 2024 годы.

Что произошло?

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. У Тихановской чуть больше 10% голосов.

Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В минувшую пятницу был опубликован "черный список" , в который вошли 40 лиц – представители силовых структур и Центризбиркома страны. Александр Лукашенко в него не попал.

Минск применил зеркальные меры . В МИД Беларуси сообщили о введении визовых санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, но не опубликовали его "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой". Москва заявила о том, что ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза будут автоматически применены и в России.

Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше отозвать послов для консультаций и сократить численность сотрудников посольств до паритетного: польского с 50 до 18, литовского – с 25 до 14. В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов , а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Днем позже МИД Беларуси уже потребовал отзыва послов и сокращение численности посольств.