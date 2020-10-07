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Беларусь не получит финансирование от Евросоюза из-за Литвы
07.10.2020 16:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Вильнюс заблокировал выделение средств Беларуси в рамках программы приграничного сотрудничества, которая финансируется Евросоюзом, об этом сообщает
Литва, по словам советника главы МВД Литвы Божены Заборовской-Зданович, платежи были прекращены сразу после обострения ситуации в Беларуси "из опасений, что власти Минска будут использовать их не по назначению".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Все платежи были прекращены до тех пор, пока мы не получим разъяснения от Европейской комиссии об очевидных рисках", - сообщила Заборовская-Зданович.
Она отметила, что один из нескольких приостановленных платежей составил примерно три миллиона евро.
Программа сотрудничества Беларуси и Евросоюза рассчитана на развитие регионов на границе республики с Латвией и Литвой. В планах Евросоюза было выделить 18,4 миллиона евро в этом году, в 2021-м - 10,7 миллиона и 3,5 миллиона в период с 2022 по 2024 годы.
Что произошло?
Акции протеста
Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.
Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В минувшую пятницу был опубликован
Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше
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Платежи по трансграничной программе были прекращены Вильнюсом сразу после обострения ситуации в республике.
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