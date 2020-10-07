МИД: сегодня состоится первое заседание по аккредитации иностранных СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Порядка 15 иностранных СМИ обратились с просьбой об аккредитации, сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В конце прошлой недели МИД Беларуси аннулировал все выданные ранее аккредитации иностранным журналистам. В ведомстве тогда подчеркнули, что "это не зачистка информационного поля", а переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам . Специальная комиссия начала работу 5 октября.

По словам Глаза, 5 октября на сайте внешнеполитического ведомства начала работать электронная форма для оформления заявки на временную или постоянную аккредитацию для зарубежных СМИ.

При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в соответствии с новым положением, этот процесс был также упрощен.

Теперь иностранные журналисты могут оформить все, что необходимо в электронном виде, а количество необходимых для этого документов было сокращено. Карточки на временную аккредитацию можно будет распечатать самостоятельно после получения в электронном виде. По новым правилам уже не нужно приходить за ними в МИД Беларуси.

"Тема особо актуальна в этот сложный эпидемиологический период. Мы также учли предыдущую объективную критику по данной теме, когда журналистам, работающим в регионах, ради временной карточки приходилось ехать в Минск", - отметил Глаз.

После чего добавил, что "заявки поступают ежедневно, по-моему, их уже более 70 от порядка 15 иностранных СМИ".

"Одним словом, процесс идет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мы делаем все, чтобы максимально его ускорить, и уже сегодня к концу дня провести первое заседание обновленной Комиссии", - сказал он.

Официальный представитель МИД заверил, что в первую очередь будут рассматриваться заявки, которые были поданы ранее. В МИД приложат усилия, чтобы оперативно предоставить возможность некоторым журналистам разных СМИ, пока документы других будут на рассмотрении.

"Однозначный приоритет на данном этапе также будет отдан гражданам тех стран, где зарегистрировано иностранное медиа. Современные аккредитационные карточки нового образца также уже подготовлены", - сказал он.

Глаз не исключил, что "уже возможен первый прецедент использования комиссией пункта 11 положения, который касается принципа взаимности по тем случаям, где применяются ограничительные меры в отношении журналистов белорусских СМИ".