Пресс-секретарь президента РФ: Каких-либо контактов Путина с Тихановской не планируется

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Минск, 7 октября. Контакты Владимира Путина с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской не планируются. Об этом заявил журналистам 7 октября в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

У Пескова спросили, возможен ли контакт Путина с белорусской оппозицией в контексте его заявлений о том, что Москва "в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами конфликта" в Кыргызстане.

"Речь идет о политических партиях в Киргизии, которые принимали участие в выборах, которые сейчас являются участниками политического ландшафта в Киргизии и находятся в стране, — ответил представитель Кремля. — Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Каких-либо контактов не планируется".

Тихановская, отметил Песков, "пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным действующего главу Белоруссии". Поэтому здесь "совершенно другая ситуация", добавил он.

5 октября на встрече с белорусской диаспорой в Берлине Светлана Тихановская заявила, что как политик хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, "чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко".

Тихановская и члены президиума созданного по ее инициативе Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси неоднократно предлагали использовать мандат ОБСЕ для организации диалога между властью и белорусским народом в целях разрешения сложившейся в стране ситуации. При этом подчеркивалась важность поддержки этого процесса со стороны отдельных государств — членов ОБСЕ, в частности Великобритании, Германии, России, США и Франции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пресс-секретарь президента РФ: Каких-либо контактов Путина с Тихановской не планируется Минск, 7 октября. Контакты Владимира Путина с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской не планируются. Об этом заявил журналистам 7 октября в...

Захар Щербаков, БелаПАН.