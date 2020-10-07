Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, сообщает ТАСС

Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 октября. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России. Как сообщает агентство ТАСС , ее данные внесены в базу МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в сообщении.

Источники ТАСС в правоохранительных органах пояснили, что Тихановская была объявлена в розыск в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила БелаПАН, что выясняет эту информацию.



О том, что Светлана Тихановская выехала в Литву, стало известно 11 августа — об этом сообщил в "Твиттере" глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

10 августа, на следующий день после президентских выборов, Тихановская провела пресс-конференцию, на которой заявила, что считает себя победителем на выборах. Вечером она понесла в ЦИК жалобу с требованием пересчитать голоса на отдельных избирательных участках. В кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной с Тихановской несколько часов общались несколько представителей силовых структур. Светлану заставили записать видеообращение к белорусам, в котором она заявила, что "абсолютно самостоятельно" приняла решение уехать за границу.

Обстоятельства своего отъезда из Беларуси Тихановская не комментирует до сих пор. Однако со слов ее соратников, Тихановскую вынудили уехать под угрозами, причем вывезли ее за границу представители власти.

О том, что в отношении Тихановской заведено уголовное дело, не сообщалось. Вместе с тем известно, что уголовное дело заведено по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, сформированного по инициативе Тихановской. Об этом 20 августа сообщила Генпрокуратура Беларуси. Дело возбуждено по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, сообщает ТАСС Минск, 7 октября. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России. Как сообщает агентство ТАСС, ее данные...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.