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Тихановская объявлена в розыск в России
08.10.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Это следует из базы данных МВД России,
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе.
В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.
«В настоящее время бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не находится в международном розыске», - сказал собеседник агентства.
На вопрос, объявлена ли Светлана Тихановская в розыск на территории Беларуси, официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова
Ранее в розыск на территории РФ был объявлен экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Напомним, Светлана Тихановская на президентских выборах в Беларуси была основным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко. По данным ЦИК, она
19 августа сторонники экс-кандидата в президенты
Пока же Тихановская проводит встречи с европейскими дипломатами. 29 сентября Светлана Тихановская
Итоги выборов, по которым победу одержал Александр Лукашенко, не признают практически во всем мире.
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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России.
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