Тихановская объявлена в розыск в России

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Это следует из базы данных МВД России, сообщает ТАСС.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.

«В настоящее время бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не находится в международном розыске», - сказал собеседник агентства.

На вопрос, объявлена ли Светлана Тихановская в розыск на территории Беларуси, официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова ответила TUT.BY: «Пока у меня нет информации, которую я могла бы вам сообщить».

Ранее в розыск на территории РФ был объявлен экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Напомним, Светлана Тихановская на президентских выборах в Беларуси была основным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко. По данным ЦИК, она набрала 10,1%.

19 августа сторонники экс-кандидата в президенты утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси. Впоследствии власти задержали и насильно выдворили из страны весь президиум КС . Тихановская была вынуждена переехать в Литву. Позже сейм Литвы опубликовал резолюцию, в которой Светлана и Координационный совет признаны единственными законными представителями белорусского народа.

Пока же Тихановская проводит встречи с европейскими дипломатами. 29 сентября Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси. Через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета белорусской оппозиции встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Итоги выборов, по которым победу одержал Александр Лукашенко, не признают практически во всем мире.