Еврокомиссия раскритиковала Польшу за несоблюдение верховенства права

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Еврокомиссия в своем отчете раскритиковала Польшу за несоблюдение верховенства права при проведении реформ, передает Sputnik.

Сообщается, что они не соответствуют нормам европейских соглашений: речь идет о свободе СМИ и национальной системе правосудия. Критика со стороны Еврокомиссии может обернуться для Польши лишением права на получение средств из фонда восстановления экономики ЕС.

На заявление уже отреагировали в польской партии "Право и справедливость", заявив, что проведенные изменения в правовой системе страны были необходимы.

"Отчет Европейской комиссии необъективен, потому что он поверхностно рассматривает соблюдение верховенства закона в Польше и других странах, словно это касается только и исключительно таких стран, как Польша", – сказал Euronews заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета.

Против реформ выступил польский судья Игор Тулея. Он считает, что власть политизирует судебную систему и разрушает независимость судов. В стране должно было состояться заседание Дисциплинарной палаты против Телея за его предполагаемое неправомерное поведение, однако оно было перенесено на вторую половину октября.

"Вот уже пять лет, как несоблюдение принципа верховенства закона разрушает мою страну. Дело фактически в том, чтобы подчинить свободные суды, независимые суды политикам правящей партии. Конституционный трибунал уже снесен, Национальный совет судебной власти упразднен", – сказал Тулея.

В чем суть?

В Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг судебной реформы. Многие наблюдатели в стране и за ее пределами считают, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость. Парламентарии от PiS внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". Это вызвало сильное недовольство как оппозиции, так и значительной части судейского сообщества.

В декабре 2019 года Верховный суд Польши распространил заявление, в котором говорится, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Европейского союза.

Вступивший в силу в июле 2017 года закон "О Верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.