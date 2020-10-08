Запад реализует в Беларуси ту же стратегию, что и в Сирии – Асад

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Запад использует в Беларуси ту же стратегию, как и в Сирии – если в стране есть проблема, то в нее обязательно нужно вмешаться, заявил президент САР Башар Асад.

"Что касается происходящего в Беларуси: вне зависимости от сходства двух стран, Сирии и Беларуси, или различий, вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, Запад – до тех пор, пока он не изменит свою политику гегемонии по всему миру – будет вмешиваться в дела в любом уголке мира", - цитирует слова Асада РИА Новости .

Он добавил, что если проблема представляет собой внутренний процесс, то страны Запада обязательно постараются сделать так, чтобы он стал международным для того, чтобы вмешаться в дела государства.

"Если у вас нет проблем, они будут делать все возможное, чтобы их создать и сделать международными - для того, чтобы вмешаться в ваши дела. Это их политика. Так что дело не в том, что именно происходит в Беларуси. В любой стране - в Сирии, Беларуси, в вашей стране - есть свои проблемы. А есть ли у Запада право вмешиваться или нет?" – задался вопросом президент Сирии.

Он также отметил, что поздравил президента республики Александра Лукашенко с инаугурацией.

"Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно", - сказал Асад.

Что произошло?

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. У Тихановской чуть больше 10% голосов.

Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В минувшую пятницу был опубликован "черный список" , в который вошли 40 лиц – представители силовых структур и Центризбиркома страны. Александр Лукашенко в него не попал.

Минск применил зеркальные меры . В МИД Беларуси сообщили о введении визовых санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, но не опубликовали его "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой". Москва заявила о том, что ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза будут автоматически применены и в России.

Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше отозвать послов для консультаций и сократить численность сотрудников посольств до паритетного: польского с 50 до 18, литовского – с 25 до 14. В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов , а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Днем позже МИД Беларуси уже потребовал отзыва послов и сокращение численности посольств. На сегодняшний день для консультаций отозваны послы Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Польши.

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