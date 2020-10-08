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Запад реализует в Беларуси ту же стратегию, что и в Сирии – Асад
08.10.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Запад использует в Беларуси ту же стратегию, как и в Сирии – если в стране есть проблема, то в нее обязательно нужно вмешаться, заявил президент САР Башар Асад.
"Что касается происходящего в Беларуси: вне зависимости от сходства двух стран, Сирии и Беларуси, или различий, вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, Запад – до тех пор, пока он не изменит свою политику гегемонии по всему миру – будет вмешиваться в дела в любом уголке мира", - цитирует слова Асада
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Он добавил, что если проблема представляет собой внутренний процесс, то страны Запада обязательно постараются сделать так, чтобы он стал международным для того, чтобы вмешаться в дела государства.
"Если у вас нет проблем, они будут делать все возможное, чтобы их создать и сделать международными - для того, чтобы вмешаться в ваши дела. Это их политика. Так что дело не в том, что именно происходит в Беларуси. В любой стране - в Сирии, Беларуси, в вашей стране - есть свои проблемы. А есть ли у Запада право вмешиваться или нет?" – задался вопросом президент Сирии.
Он также отметил, что поздравил президента республики Александра Лукашенко с инаугурацией.
"Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно", - сказал Асад.
Что произошло?
Акции протеста
Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В минувшую пятницу был опубликован
Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше
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Сирийский лидер сообщил, что направил поздравление с инаугурацией президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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