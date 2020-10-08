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Экономический суд приостановил производство по делу о лишении tut.by статуса сетевого издания
08.10.2020 10:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 октября. Производство по делу о прекращении выпуска сетевого издания tut.by на основании иска Министерства информации приостановлено.
Такое решение на подготовительном заседании 8 октября принял судья Экономического суда Минска Иван Мойсейчик после соответствующего ходатайства адвоката Сергея Зикрацкого.
(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 8 октября. Производство по делу о прекращении выпуска сетевого издания tut.by на основании иска Министерства информации приостановлено. Такое решение на...
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