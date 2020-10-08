НАТО прокомментировало акции протеста и отзыв послов ЕС

Граждане Беларуси должны сами определять будущее своей страны, нельзя нарушать права людей, выходящих на акции протеста против официальной власти.

Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 октября на встрече с президентом Эстонии.

«Мы глубоко обеспокоены задержаниями и похищениями оппозиционных лидеров. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее», - заявил Столтенберг на брифинге в среду.

Столтенберг также прокомментировал решение официального Минска сократить дипломатический штат посольств Литвы и Польши.

«Решение сократить дипломатическое присутствие стран - членов НАТО в Беларуси неоправданно, мы сожалеем об этом и призываем Минск пересмотреть свое решение», - подчеркнул генсек НАТО.

Тем временем визовый центр Литвы в Минске и его офисы в Гомеле и Витебске уже 8 октября утром объявили, что не принимают клиентов, записанных на этот день. На сайте посольства Литвы указано, что в настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы.

По информации TUT.BY , визовые центры в Гродно и Бресте пока принимают клиентов в штатном режиме.

7 октября стало известно , что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония.

Ранее, 5 октября, Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.