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Словакия отзовет посла из Беларуси
08.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами, говорится в сообщении в Telegram-канале Светланы Тихановской.
© Photo : Deutsche Botschaft Minsk
Ранее своих послов из Беларуси отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября. В среду 7 октября стало известно, что Минск
"Светлана Тихановская встретилась с представителями НГО, экспертных центров и журналистами. Разговор был о том, как можно помочь белорусскому народу и какие шаги нужно сделать для преодоления кризиса", - сообщается в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Беларуси.
Сегодня она также провела встречу с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчаком, на которой обсудила стипендиальную программу для студентов из Беларуси, которая финансируется из словацкого бюджета.
"Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами", - утверждается в Telegram-канале.
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