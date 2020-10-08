Польша и Литва временно прекращают выдачу виз белорусам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Польша и Литва приостанавливают прием заявок на визы с понедельника на неопределенный срок.

"В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы", - говорится в бегущей строке на сайте литовского посольства в Беларуси.

В посольстве Польши эту информацию комментировать отказались.

Кто успел

В редакцию Sputnik обратился читатель, который рассказал, что хотел записаться на подачу на польскую визу, но в итоге узнал, что как минимум в ближайшее время ему это не удастся.

"Мне сказали по телефону, что те, кто подал документы на визу до понедельника, получат свои визы, а с понедельника 12 октября прием заявлений временно прекратится", - рассказал собеседник агентства.

В самом визовом центре Sputnik информацию не прокомментировали.

Что произошло?

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. У Тихановской чуть больше 10% голосов.

Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики. Литва и Польша также приняла без необходимых документов нескольких десятков белорусов с момента начала протестов. Страны же Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, выразили готовность ввести безвизовый режим для граждан Беларуси.

Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В минувшую пятницу был опубликован "черный список" , в который вошли 40 лиц – представители силовых структур и Центризбиркома страны. Александр Лукашенко в него не попал.

Минск применил зеркальные меры . В МИД Беларуси сообщили о введении визовых санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, но не опубликовали его "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой". Москва заявила о том, что ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза будут автоматически применены и в России.

Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше отозвать послов для консультаций и сократить численность сотрудников посольств до паритетного: польского с 50 до 18, литовского – с 25 до 14. В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов , а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Днем позже МИД Беларуси уже потребовал отзыва послов и сокращение численности посольств. На сегодняшний день для консультаций отозваны послы Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Польши.

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