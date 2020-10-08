|
Польша и Литва временно прекращают выдачу виз белорусам
08.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Польша и Литва приостанавливают прием заявок на визы с понедельника на неопределенный срок.
"В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы", - говорится в бегущей строке на сайте литовского посольства в Беларуси.
В посольстве Польши эту информацию комментировать отказались.
Кто успел
В редакцию Sputnik обратился читатель, который рассказал, что хотел записаться на подачу на польскую визу, но в итоге узнал, что как минимум в ближайшее время ему это не удастся.
©
"Мне сказали по телефону, что те, кто подал документы на визу до понедельника, получат свои визы, а с понедельника 12 октября прием заявлений временно прекратится", - рассказал собеседник агентства.
В самом визовом центре Sputnik информацию не прокомментировали.
Что произошло?
Акции протеста
Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики. Литва и Польша также приняла без необходимых документов
© Sputnik / Виктор Толочко
Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В минувшую пятницу был опубликован
Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время республику покинули послы пяти стран Евросоюза – Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)