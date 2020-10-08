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В ЦИК рассказали, когда пройдут выборы по Полесскому избирательному округу
08.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Выборы на место выбывшего депутата Палаты представителей назначаются Центризбирком Беларуси, но конкретных сроков назначения в законе не предусмотрено, сообщили Sputnik в ЦИК Беларуси.
Напомним, в четверг стало известно
"Так как избирательные комиссии в стране не работают на постоянной основе, а организовываются под избирательные кампании, то выборы по Полесскому избирательному округу могут состояться во время выборов депутатов местных советов в 2022 году", - пояснила Sputnik заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Республики Беларусь Галина Мкртычян.
По ее словам, кандидатом может быть любой гражданин Республики Беларусь, не имеющий непогашенных судимостей на момент регистрации и достигнувший 21 года.
"Ограничений по месту проживания кандидата нет", - отметила собеседница агентства.
В парламенте Леонид Писаник редставлял родной Мозырь. Свою карьеру начинал в вооруженных силах. После окончания службы занимал различные руководящие должности в Мозыре и Ельске. Писаник был награжден почетной грамотой белорусского парламента. У депутата остались жена и дочь.
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