|
НАТО прокомментировало акции протеста и отзыв послов ЕС
08.10.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Граждане Беларуси должны сами определять будущее своей страны, нельзя нарушать права людей, выходящих на акции протеста против официальной власти.
Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 октября на встрече с президентом Эстонии.
«Мы глубоко обеспокоены задержаниями и похищениями оппозиционных лидеров. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее», - заявил Столтенберг на брифинге в среду.
Столтенберг также прокомментировал решение официального Минска сократить дипломатический штат посольств Литвы и Польши.
«Решение сократить дипломатическое присутствие стран - членов НАТО в Беларуси неоправданно, мы сожалеем об этом и призываем Минск пересмотреть свое решение», - подчеркнул генсек НАТО.
Тем временем визовый центр Литвы в Минске и его офисы в Гомеле и Витебске уже 8 октября утром объявили, что не принимают клиентов, записанных на этот день. На сайте посольства Литвы указано, что в настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы.
По информации
7 октября
Ранее, 5 октября, Литва
Ранее, 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых -
О мирных акциях протеста
9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
В первую ночь они длились 7 часов. Вышедшие из СИЗО на Окрестина рассказали об избиениях, издевательствах и пытках. Есть много видео и фото, которые говорят об этом.
11 августа протесты
Актеры, спортсмены, врачи, люди других специальностей уходят со своих постов, выступая против фальсификации выборов и насилия.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане Беларуси должны сами определять будущее своей страны, нельзя нарушать права людей, выходящих на акции протеста против официальной власти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)