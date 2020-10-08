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Чехия отзывает посла из Беларуси
08.10.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Чехия отзывает для консультаций посла в Беларуси Томаша Перницкого, сообщила в четверг пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова.
"Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси. Он покинет Минск примерно через неделю", - уточнила официальный представитель МИД.
Ранее своих
© Photo : Deutsche Botschaft Minsk
Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принял решение
"Действия властей Беларуси против других стран-членов ЕС недопустимы. Европейский Союз един в своей поддержке народа Беларуси", - написал глава МИД Словакии в Twitter.
Настоятельная просьба
Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси
Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва
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Акции протеста начались в Беларуси после
© Sputnik / Александр Натрускин
Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко
На минувшей неделе Евросоюз
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Сегодня стало известно, что своего дипломата для консультаций в знак солидарности с другими европейскими столицами планирует и Братислава.
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