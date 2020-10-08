Чехия отзывает посла из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Чехия отзывает для консультаций посла в Беларуси Томаша Перницкого, сообщила в четверг пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова.

"Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси. Он покинет Минск примерно через неделю", - уточнила официальный представитель МИД.

Ранее своих послов из Беларуси отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября. В среду 7 октября стало известно, что Минск покинут главы дипмиссий Латвии и Эстонии .

Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принял решение отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с властями Литвы и Польши.

"Действия властей Беларуси против других стран-членов ЕС недопустимы. Европейский Союз един в своей поддержке народа Беларуси", - написал глава МИД Словакии в Twitter.

Настоятельная просьба

Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси МИД предложил Литве и Польше на прошлой неделе. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Как отметили в МИД, это связано с "откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран".

Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва приняла решение отозвать посла . Договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута.

Протесты и обвинения

Акции протеста начались в Беларуси после выборов президента 9 августа – на них, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.

На минувшей неделе Евросоюз сообщил о введении санкций против Минска и опубликовал "черный список", куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал .

Минск сообщил, что Беларусь вводит ответные визовые санкции в отношении представителей европейских органов власти, но пока белорусские власти его не обнародуют.

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