ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Словакия и Чехия отозвали послов для консультаций

08.10.2020 15:49 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси.

«В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу», - сообщил глава словацкого МИД Иван Корчак.

По его словам, «действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза — неприемлемы». «ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан», - цитируют Корчака РИА «Новости».

«Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси, - сообщила в четверг официальный представитель чешского МИД Зузана Штихова. - Он покинет Минск примерно через неделю».

Чехия таким образом намерена выразить солидарность с Польшей и Литвой, которые белорусские власти призвали временно отозвать своих послов и сократить дипломатическое присутствие в стране.

Консультации посла Перницкого «продлятся примерно в течение одной недели». Штихова не исключила, что чешский посол покинет Минск уже в ближайшие дни, передает ТАСС.

2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ. 5 октября, Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.

7 октября стало известно, что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония. В знак солидарности с коллегами Беларусь также покинул посол Германии.
 
«Решение сократить дипломатическое присутствие стран - членов НАТО в Беларуси неоправданно, мы сожалеем об этом и призываем Минск пересмотреть свое решение», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Чехия отзывает посла из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика