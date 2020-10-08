Словакия и Чехия отозвали послов для консультаций

МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси.

«В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу», - сообщил глава словацкого МИД Иван Корчак.

По его словам, «действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза — неприемлемы». «ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан», - цитируют Корчака РИА «Новости».

«Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси, - сообщила в четверг официальный представитель чешского МИД Зузана Штихова. - Он покинет Минск примерно через неделю».

Чехия таким образом намерена выразить солидарность с Польшей и Литвой, которые белорусские власти призвали временно отозвать своих послов и сократить дипломатическое присутствие в стране.

Консультации посла Перницкого «продлятся примерно в течение одной недели». Штихова не исключила, что чешский посол покинет Минск уже в ближайшие дни, передает ТАСС.

2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ . 5 октября, Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.

стало известно , что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония. В знак солидарности с коллегами Беларусь также покинул посол Германии. 7 октября, что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония.