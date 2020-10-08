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Словакия и Чехия отозвали послов для консультаций
08.10.2020 15:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси.
«В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу», - сообщил глава словацкого МИД Иван Корчак.
По его словам, «действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза — неприемлемы». «ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан», -
«Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси, - сообщила в четверг официальный представитель чешского МИД Зузана Штихова. - Он покинет Минск примерно через неделю».
Чехия таким образом намерена выразить солидарность с Польшей и Литвой, которые белорусские власти призвали временно отозвать своих послов и сократить дипломатическое присутствие в стране.
Консультации посла Перницкого «продлятся примерно в течение одной недели». Штихова не исключила, что чешский посол покинет Минск уже в ближайшие дни,
2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых -
7 октября
«Решение сократить дипломатическое присутствие стран - членов НАТО в Беларуси неоправданно, мы сожалеем об этом и призываем Минск пересмотреть свое решение», -
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МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси.
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