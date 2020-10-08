Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 октября. Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании.

Как рассказал БелаПАН исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов, Лебедько не пришел на назначенную встречу и с ним уже около полутора часов не могут связаться по телефону — номер недоступен. "Мы считаем, что его могли задержать. А учитывая атмосферу в стране, в которой мы все живем, это первое, что приходит в голову", — сказал Козлов.



По его словам, родные Лебедько тоже не знают, где он находится.



На вопрос, что могло стать поводом для задержания политика, Козлов ответил: "Как мы знаем, сейчас особо не нужны причины для задержаний, а Анатолий Лебедько — яркий общественный деятель, политик, яркий блогер. Он говорит то, что считает нужным, и это не нравится людям, которые пытаются держаться у власти. Думаю, в этом причина".

Бывший председатель ОГП, депутат Верховного совета Беларуси 12-го и 13-го созывов Анатолий Лебедько сейчас возглавляет центр исследований и прогнозов развития "Европейский диалог". Он также является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года.



5 октября стало известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соратники Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании Минск, 8 октября. Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании. Как рассказал БелаПАН...

Ирина Турчина, БелаПАН.