ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соратники Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании

08.10.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 октября. Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании. 

Как рассказал БелаПАН исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов, Лебедько не пришел на назначенную встречу и с ним уже около полутора часов не могут связаться по телефону — номер недоступен. "Мы считаем, что его могли задержать. А учитывая атмосферу в стране, в которой мы все живем, это первое, что приходит в голову", — сказал Козлов. 

По его словам, родные Лебедько тоже не знают, где он находится. 

На вопрос, что могло стать поводом для задержания политика, Козлов ответил: "Как мы знаем, сейчас особо не нужны причины для задержаний, а Анатолий Лебедько — яркий общественный деятель, политик, яркий блогер. Он говорит то, что считает нужным, и это не нравится людям, которые пытаются держаться у власти. Думаю, в этом причина". 

Бывший председатель ОГП, депутат Верховного совета Беларуси 12-го и 13-го созывов Анатолий Лебедько сейчас возглавляет центр исследований и прогнозов развития "Европейский диалог". Он также является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года.

5 октября стало известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 октября. Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании.  Как рассказал БелаПАН...
 
Новости дня
Новости политики
 
Чехия отзывает посла из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика