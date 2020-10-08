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Соратники Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании
08.10.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 октября. Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании.
Как рассказал БелаПАН исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов, Лебедько не пришел на назначенную встречу и с ним уже около полутора часов не могут связаться по телефону — номер недоступен. "Мы считаем, что его могли задержать. А учитывая атмосферу в стране, в которой мы все живем, это первое, что приходит в голову", — сказал Козлов.
Бывший председатель ОГП, депутат Верховного совета Беларуси 12-го и 13-го созывов Анатолий Лебедько сейчас возглавляет центр исследований и прогнозов развития "Европейский диалог". Он также является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 8 октября. Соратники бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько сообщили о его возможном задержании. Как рассказал БелаПАН...
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