Болгария отозвала своего посла в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Власти Болгарии приняли решение об отзыве своего посла в Минске для консультаций в связи с развитием ситуации в республике, сообщил в четверг болгарский МИД.

"В связи с развитием ситуации в Беларуси было решено вызвать посла Болгарии в Беларуси Георгия Василева для консультаций в Софию в знак полной солидарности и поддержки наших партнеров по Евросоюзу – Польши и Литвы", – говорится в заявлении МИД.

Там также отмечается, что в четверг 8 октября посол Василев вручил белорусскому МИД ноту о своем отъезде из республики.

В ведомстве подчеркнули, что попытки белорусских властей оказывать давление на дипломатические представительства стран-членов ЕС недопустимы.

В МИД призвали руководство республики освободить всех политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных протестов, приступить к расследованию случаев насилия со стороны правоохранителей, а также начать диалог с оппозицией.

Ранее своих послов из Беларуси отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября. В среду 7 октября стало известно, что Минск покинут главы дипмиссий Латвии и Эстонии . В четверг стало известно, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принял решение отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с властями Литвы и Польши.

Настоятельная просьба

Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси МИД предложил Литве и Польше на прошлой неделе. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Как отметили в МИД, это связано с "откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран".

Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва приняла решение отозвать посла . Договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута.

Протесты и обвинения

Акции протеста начались в Беларуси после выборов президента 9 августа – на них, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.

На минувшей неделе Евросоюз сообщил о введении санкций против Минска и опубликовал "черный список", куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал . Минск сообщил, что Беларусь вводит ответные визовые санкции в отношении представителей европейских органов власти, но пока белорусские власти его не обнародуют.

Читайте также: