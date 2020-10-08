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Болгария отозвала своего посла в Беларуси
08.10.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Власти Болгарии приняли решение об отзыве своего посла в Минске для консультаций в связи с развитием ситуации в республике, сообщил в четверг болгарский МИД.
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"В связи с развитием ситуации в Беларуси было решено вызвать посла Болгарии в Беларуси Георгия Василева для консультаций в Софию в знак полной солидарности и поддержки наших партнеров по Евросоюзу – Польши и Литвы", – говорится в заявлении МИД.
Там также отмечается, что в четверг 8 октября посол Василев вручил белорусскому МИД ноту о своем отъезде из республики.
В ведомстве подчеркнули, что попытки белорусских властей оказывать давление на дипломатические представительства стран-членов ЕС недопустимы.
В МИД призвали руководство республики освободить всех политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных протестов, приступить к расследованию случаев насилия со стороны правоохранителей, а также начать диалог с оппозицией.
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Болгарский посол в четверг 8 октября вручил белорусскому Министерству иностранных дел ноту о своем отъезде из республики.
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