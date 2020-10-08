Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Россия сожалеет, что Польша игнорирует интересы европейских потребителей газа и подрывает энергобезопасность континента, заявила в четверг в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение польских властей в отношении "Газпрома" по делу "Северного потока – 2".

Ранее антимонопольный регулятор Польши UOKiK заявил, что оштрафовал компанию "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока – 2", а европейских партнеров данного проекта – на 61 миллион. В UOKiK также добавили, что партнеры проекта должны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании прокладки газопровода.

В свою очередь в "Газпроме" сообщили, что не согласны с позицией польского ведомства, а его решение будет обжаловано.

"Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей", – сказала Захарова.

Она также отметила, что за решением стоит желание в угоду США за счет средств Евросоюза и давления на компании других государств воплотить идею создания альтернативного хаба для американского СПГ.

"Вызывает сожаление, что в погоне за собственными корыстными целями Варшава вопреки названию ведомства, принимавшего решение, полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность", – подчеркнула представитель МИД.

Проект "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год – от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с одним акционером – ПАО "Газпром". Европейские партнеры проекта – Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Engie и Wintershall – суммарно финансируют строительство на 50% (950 миллионов евро каждый).