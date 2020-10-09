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Премьер Беларуси примет участие в межправсовете ЕАЭС в Ереване

09.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Премьер-министр Роман Головченко примет участие в работе межправительственного совета ЕАЭС в Ереване, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе правительства.

Запланировано проведение мероприятия в узком и широком формате. Также предстоит встреча с премьером России Михаилом Мишустиным и подписание ряда документов.

© Sputnik /
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Как сообщила журналистам помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина, ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в рамках ЕАЭС.

Кроме того, участники межправсовета рассмотрят оставшиеся несогласованными позиции по Стратегии развития евразийской интеграции, а также ход устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза за 2018-2019 годы.

"Премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта", - уточнила Малкина.

Также в повестке заседания находится вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию, которую затем представят для утверждения главам государств.

Напомним, что встреча глав правительств была ранее запланирована в Ереване в традиционном формате (не в режиме онлайн или видео-конференции), однако вопросы в проведении мероприятия вызвало введение в Армении военного положения, связанного с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.

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Теги: Минск
 
 
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Формат проведения мероприятия в рамках Евразийского экономического союза не был известен до последнего из-за обострения нагорно-карабахского конфликта.
 
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