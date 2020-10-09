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Экс-координатор объединенного штаба: пришло время сесть за стол переговоров

09.10.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Сесть за стол переговоров с властью призвал экс-координатор объединенного штаба Юрий Воскресенский в эфире ОНТ.

© Sputnik / Виктор Толочко
Член Координационного совета оппозиции призвал сохранить дружбу с Россией

"Пришло время не ходить, а садиться за стол переговоров. Сейчас запущена важнейшая политическая процедура – конституционные поправки. Такого не было ни разу за четверть века, начиная с 1996 года, с момента референдума. Срок принятия этих поправок – 25 октября. Где лидеры, где активисты, которые подают эти поправки в Палату представителей? Это важнейший момент", - сказал политолог.

Он отметил, что политические активисты не смогут иметь "претензий к власти", если не поучаствуют в этом политическом процессе.

"Нас пригласили, давайте готовиться", - сказал Воскресенский.

Он также призвал закончить воскресные протестные акции, в том числе из соображений безопасности.

"Рано или поздно, в любой толпе появляются люди не совсем адекватные, с какими-то психическими отклонениями. Может быть, это звучит на первый взгляд и смешно, но мы помним ситуацию 3 июля много лет назад у стелы, и это будет вполне не смешно. Поэтому надо прекращать выходить в воскресенье на эти акции и переводить свою активность в политическую плоскость. Сейчас власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать", - считает экс-координатор штаба.

Он призвал преодолеть раскол, который образовался, в том числе на бытовом уровне.

"И не надо, с моей точки зрения, не надо диктовать ни одной из сторон. Я вижу, что сторона власти предложила очень серьезные политические изменения. Выше Конституции не может быть ничего. Так давайте поработаем", - резюмировал политолог.

Воскресенский был задержан 13 августа и помещен в СИЗО КГБ. На следующий день в сюжете телеканала "Беларусь 1" его назвали организатором протестов в столичном микрорайоне Уручье.

Прежде Координационный совет во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской также призывал власти к диалогу. КС заявлял, что ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе.

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Теги: Минск
 
 
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Воскресенский считает внесение поправок в конституцию важнейшей политической процедурой и порекомендовал "готовиться к участию" в данном политическом процессе.
 
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