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Лукашенко: ректоры «недорабатывают», кадры неблагонадежны, СМИ... «памяркоўныя»

09.10.2020 14:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси должны быть только благонадежными и кадры, и ректоры вузов. А СМИ должны «проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков».

Об этом заявил Александр Лукашенко на очередном заседании 9 октября, передает его телеграм-канал Пул Первого.

О преступности и правовом государстве

Лукашенко затронул, пожалуй, самую актуальную тему – безопасность. И упомянул, что Беларусь – правовое государство, «нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает».

Президент напомнил, что белорусы «голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа».

«Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси», - сказал Лукашенко.

О студентах и ректорах

Президент заявил, что ректоры вузов «недорабатывают», а поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию». Такая ситуация может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени.

В связи с тем, что ректоры «недорабатывают», Лукашенко намерен в течение недели «решить кадровую проблему по таким вузам». Эти его слова говорят о том, что из вузов будут увольнять неблагонадежное руководство.

Профсоюзам нужно найти работу, чтоб занимались делом

Лукашенко отметил, что большинство лидеров профсоюзных организаций «здорово сработали на выборах», но есть и такие, которые ушли в тень, «а отдельные спрятались под плинтус». Поэтому нужно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся».

По мнению президента, «профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом».

СМИ должны отстаивать «тот самый» суверенитет

Лукашенко заявил, что в работе СМИ есть много недостатков, и потребовал завершить формирование коллективов в основных средствах массовой информации. По его словам, журналистика должна быть «наступательной».

«Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть „памяркоўнай“, как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины», - сказал президент.

Нужно «проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков», - считает он.

О «переобутых» кадрах

Лукашенко заявил, что важнейшей характеристикой любого сотрудника должна быть активная государственная позиция. Нужно уметь распознать инициативных надежных людей, которые умеют вести диалог с гражданами.

«Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, - надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые „переобулись“. И „переобулись“ ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место», - заявил он.

 
 
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В Беларуси должны быть только благонадежными и кадры, и ректоры вузов. А СМИ должны «проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее...
 
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