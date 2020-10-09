ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша отозвала из Беларуси часть дипперсонала для консультаций

09.10.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Польша отозвала часть дипломатического персонала из Беларуси для консультаций, об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк на брифинге в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Хроника дипломатических скандалов в Беларуси

"Мы солидарны с партнерами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала", - цитирует его РИА Новости.

При этом консульская служба посольства Польши продолжит работать.

"Наша консульская служба сохранится", - заверил Шинковский вель Сенк.

Он подчеркнул, что для Польши очень важно сохранить каналы для поддержания контактов, а также дальше предоставлять консульские услуги проживающим в Беларуси полякам. При этом замминистра иностранных дела Польши не исключил, что в работе консульской службы возможны затруднения, и призвал власти Беларуси подумать о своих гражданах, которые получают визы в польских консульствах.

Отзывы послов

Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.

На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Такое решение объяснили во внешнеполитическом ведомстве "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Для Литвы предусматривается сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. Это решение МИД Беларуси обязательно к исполнению.

© PhotoDeutsche Botschaft Minsk
Посол Германии в Беларуси покинул Минск

В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что на требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Беларуси последует адекватный ответ. Он убежден, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".

Тем не менее, своих послов Польша и Литва отозвали, к ним присоединились и другие страны Евросоюза. В итоге по состоянию на сегодняшний день для консультаций отозваны послы Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии, Болгарии, Словакии и Польши.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно противоречит диалогу с ЕС и еще больше изолирует белорусские власти.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом консульская служба дипломатического представительства продолжит работать, но не исключено, что с определенными затруднениями.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика