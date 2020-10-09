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Польша отозвала из Беларуси часть дипперсонала для консультаций
09.10.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт - Sputnik. Польша отозвала часть дипломатического персонала из Беларуси для консультаций, об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк на брифинге в Варшаве.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы солидарны с партнерами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала", - цитирует его
При этом консульская служба посольства Польши продолжит работать.
"Наша консульская служба сохранится", - заверил Шинковский вель Сенк.
Он подчеркнул, что для Польши очень важно сохранить каналы для поддержания контактов, а также дальше предоставлять консульские услуги проживающим в Беларуси полякам. При этом замминистра иностранных дела Польши не исключил, что в работе консульской службы
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Напомним, что отношения с соседними странами накалились после
На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября
© PhotoDeutsche Botschaft Minsk
В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что на требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Беларуси последует адекватный ответ. Он убежден, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".
Тем не менее, своих
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно
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При этом консульская служба дипломатического представительства продолжит работать, но не исключено, что с определенными затруднениями.
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