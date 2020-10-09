Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал новые подробности о выезде экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в Литву, сообщает БелТА .

Белорусские власти 11 августа вывезли Тихановскую из Беларуси в Литву. Тогда же в КГБ заявили, что бывшего кандидата готовилось покушение, которое планировалось сторонниками оппозиции. Находясь в Вильнюсе, Тихановская инициировала создание Координационного совета по транзиту власти в стране.

Накануне стало известно, что МВД Беларуси объявило в межгосударственный розыск в стране. В рамках какого уголовного дела, в министерстве не уточнили.

Сакральная жертва

Сегодня глава государства во время совещания по актуальным вопросам во Дворце Независимости раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву. По его словам, во время уличных акций протеста активистам не хватало сакральной жертвы. Ею, считает президент, могла стать Тихановская. Лукашенко подчеркнул, что экс-кандидата по ее же просьбе вывезли в соседнюю страну.

"Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. 50 иностранных журналистов туда свезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД: его насторожило, что в одном доме собрали столько людей", - продолжил он.

В операции, по его словам, участвовали 120 силовиков – их целью было предотвратить преступление. "Замысел был - поджечь штаб и обвинить власть", - пояснил он.

Будет беда

На следующий день, по словам президента, Тихановская сама попросила о встрече с главой МВД Юрием Караевым. Ее просьба заключалась в следующем – выезд из страны, в противном случае "будет беда".

"Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - отметил Лукашенко.

Белорусскому посольству в Вильнюсе было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с жильем.

Однако, по словам белорусского лидера, спецслужбы Литвы быстро взяли под контроль экс-кандидата.

"Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее (Светлану Тихановскую - Sputnik) никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание", - сказал он.

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