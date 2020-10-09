Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя несанкционированные акции протеста, извинился перед минчанами и попросил их "просто потерпеть", сообщает БелТА .

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни.

Никто к ним серьезно не относится

Президент заявил, что в целом власти, сорвав сценарий цветной революции, держат ситуации под контролем, "но никакого самоуспокоения быть не должно". По его словам, "не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался - заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции".

Лукашенко добавил, что власти привыкли к уличным акциям и перестали к ним серьезно относиться. Вместе с тем, он подчеркнул, что это тоже технологии, направленные на "не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов". Лукашенко констатировал, что протестные акции сдулись, но появился больший радикализм. Радикалы, прежде всего в Минске, пытаются втянуть молодежь, детей "в какую-то провокацию", подстрекая их к противоправным действиям.

"Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв", - сказал Лукашенко и в качестве сакральной жертвы привел экс-кандидата Светлану Тихановскую, которую, по его словам, успели вывезти из страны .

На сегодняшний день, подчеркнул президент, белорусы поняли, что они могут потерять. По его словам, "они испытали на себе все прелести так называемой уличной демократии".

"Деструктивность этого уличного движения налицо. Сегодня они про диалог, а сами настаивают на заведомо невыполнимых требованиях", - добавил белорусский лидер.

Сами протестующие настаивают на том, что их акции носят мирный характер, но на самом деле это не так, утверждает глава государства. Многие люди, отметил он, требуют "жестоко навести порядок".

"Я хочу успокоить их: в этой жестокости, даже жесткости сегодня нет необходимости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована. Страну нужно сохранить, если мы не хотим того, что происходит по периметру. Поэтому лишней, неадекватной жестокости не надо. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть", - сказал он.

Никаких параллелей с Кыргызстаном

Отдельно глава государства остановился на событиях в Кыргызстане и подчеркнул, что сравнить их с происходящим в Беларуси абсолютно непрофессионально.

"В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели", - сказал он.

"Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центральноазиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко заметил, что Беларусь от подобных событий удержала вертикаль власти.

"Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - обратил внимание Лукашенко.

Кроме слабой вертикальной власти в Кыргызстане, по словам президента, хватает и других проблем: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция – "это все спутники безвластия".

"Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно", - добавил он.

Еще одной причиной, почему в Беларуси не может быть так, как в Кыргызстане, президент назвал отсутствие предпосылок для классических революционных настроений.

МИД должен работать жестче

Обращаясь к белорусским дипломатам, президент заявил, что они должны четко заявлять позицию своего государства и более жестко отстаивать его интересы.

"Я вижу, что Министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины", - сказал он.

По его словам, в этих странах есть много сторонников сотрудничества с Беларусью. "Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять", - обратил внимание Лукашенко.

Он добавил, что в скором времени эти страны сами столкнуться с большими проблемами. А лезут они к Беларуси, потому что нужно отвлечь население от катастрофической ситуации у себя.

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