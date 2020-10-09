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Президент: о поправках в Конституцию доложат на Всебелорусском собрании

09.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. О ходе работы над поправками в Конституцию гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства сегодня провел совещание по актуальным вопросам повестки дня в стране. В частности он отметил важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы в республике.

© Sputnik Беларусь / Инфографика
Этапы становления Конституции Беларуси

"Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, - Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта", - цитирует БелТА слова президента.

Палата представителей 2 октября объявила сбор предложений граждан по внесению поправок в Конституцию. Предложения будут приниматься до 25 октября. Ранее спикер нижней палаты Владимир Андрейченко заявил, что в обществе назревает запрос на перемены, и поручил депутатам изучить мнение граждан по поводу конституционной реформы.

Ранее Лукашенко пообещал, что проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Глава государства отмечал, что в процессе подготовки уже третий вариант Конституции, так как два предыдущих его не устроили. Президент отмечал, что разработка главного документа страны должна быть квинтэссенцией видения того, как в перспективе должна развиваться республика.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее глава государства пообещал, что проект обновленного главного документа страны будет вынесен на общественное обсуждение.
 
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