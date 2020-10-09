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Румыния отозвала своего посла в Беларуси
09.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану отозван в Кишинев для консультаций, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.
Ранее в пятницу стало известно, что Польша для проведения консультаций
"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Беларуси необходимо понять, что использование дипломатического давления на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату", – написал Ауреску на своей странице в Twitter.
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