We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Румыния отозвала своего посла в Беларуси Глава МИД Румынии заявил, что использование дипломатического давления на страны ЕС не приведет к положительному результату.