Румыния отозвала своего посла в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану отозван в Кишинев для консультаций, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.

Ранее в пятницу стало известно, что Польша для проведения консультаций отозвала часть дипломатического персонала из республики.

"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Беларуси необходимо понять, что использование дипломатического давления на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату", – написал Ауреску на своей странице в Twitter.