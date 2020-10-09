Лукашенко рассказал, как спасал Тихановскую: «Та гражданка забыла»

О спасении Светланы Тихановской, 15 тысячах долларов для нее с госпредприятия, отличиях Беларуси и Кыргызстана, попытках «раскачать» Беларусь с Запада и будущих кадровых перестановках рассказал сегодня Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.

Кыргызстана в Беларуси не будет. И вот почему

Ситуация на внешнем контуре нашей страны только ухудшилась, заявил официальный лидер Беларуси. Он напомнил о военных столкновениях в Нагорном Карабахе и смене власти в Кыргызстане. Во всем этом Лукашенко, как и в нереализованном белорусском сценарии, видит признаки внешнего управления.

Три отличия Беларуси и Кыргыстана по версии Лукашенко

В Беларуси есть вертикаль власти, в Кыргыстане президент имеет мало полномочий В Кыргызстане есть клановая борьба, олигархат, коррупция. В Беларуси отсутствуют предпосылки для классических революционных настроений.

Нас раскачивают. Запад. Кто же еще?

"К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки», - рассказал сегодня официальный лидер Беларуси

Он предлагает «жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины».

Александр Лукашенко уверен, что среди населения этих стран есть много сторонников сотрудничества с Беларусью и надо направить усилия, чтобы объяснить жителям этих стран пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики - «надо им показывать, что они могут потерять».

Он говорит, что в Польше, Литве и Украине «катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты», а еще на польских выборах были фальсификации, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Белорусские протесты, по мнению официального лидера, сейчас:

1. Госорганы к ним привыкли и перестали к ним серьезно относиться.

2. «Как многие говорят, сдулись».

3. «Но появился больший радикализм», - добавил Лукашенко. Особенно в Минске. «Молодежь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее. Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв», - считает глава Беларуси.

4. Хотя «многие люди просто требуют жестоко навести порядок», но «в этой жестокости, даже жесткости сегодня нет необходимости».

5. Александр Лукашенко также отметил работу силовиков, которые, по его словам, «при всех недостатках на провокации не поддались».

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас»

Одной из таких сакральных жертв могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, считает глава государства. Почему не стала? Лукашенко ее спас и ее успели вовремя вывезти в Литву.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что Президент Беларуси ее спас», - заявил Лукашенко.

История уже была ранее озвучена: с улиц было снято «самое боевое подразделение», которое взяло «под контроль штаб оппозиции». Силовики штаб охраняли, «в противном случае произошла бы беда».

Ситуация, по словам Лукашенко, была следующей: 120 силовиков из «Альфы» переоделись и при этом засветились, чтобы «аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб». В помещении находились 50 иностранных журналистов, Тихановская и другие. «Замысел был - поджечь штаб и обвинить власть», - пояснил Александр Лукашенко.

А на следующий день, говорит он, Светлана Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, «в целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». «Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли», - отметил Александр Лукашенко.

Одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры, «но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы». «Этой сакральной жертвы не случилось», - подчеркнул глава Беларуси.

Вместо профессионалов - патриоты

Похоже, после акций протеста и забастовок, стоит ожидать кадровых перестановок.

Во-першых, ректоров вузов. Во-вторых, глав некоторых первичек госпрофсоюзов . В-третьих, Лукашенко потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных СМИ под контролем Администрации президента, ядро должно «отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное — наступательно». Судя по всему, в качестве примера возьмут стиль работы, который сегодня можно наблюдать в информационно-аналитических программах основных телеканалов, — именно их похвалил Лукашенко.

«Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место», - озвучил официальный лидер основные требования к тему, кого будут брать работать в государственные структуры.

Профессионализм среди этих качеств не значится.