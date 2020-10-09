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МИД Беларуси разъяснил ЕС свои подходы к дипломатам Польши и Литвы
10.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем Состоялся в пятницу, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусские власти отозвали своих послов из Польши и Литвы и предложили партнерам поступить аналогичным образом, а также сократить количество сотрудников дипломатических миссий до паритетного количества. После этого ряд стан Европейского союза отозвал своих послов в знак солидарности с Варшавой и Вильнюсом.
"В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом. С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС", – отметили в МИД Беларуси.
Макей в ходе разговора с Боррелем подчеркнул бесперспективность санкций и их контрпродуктивность для развития отношений по линии между республикой и ЕС.
В ответ на просьбу главы европейской дипломатии глава МИД разъяснил, зачем Польше и Литве предложили установить паритетную численность дипломатов с посольствами и консульствами белорусской стороны.
По словам Макея, это ответная мера, которая никоим образом не направлена против ЕС либо на сворачивание диалога. Эти действия вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси.
"Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", – резюмировали в МИД.
Отзывы послов
Напомним, что отношения с соседними странами накалились после
На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября
© Photo : Deutsche Botschaft Minsk
В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что на требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Беларуси последует адекватный ответ. Он убежден, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".
Тем не менее, своих
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно
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Европейские страны стали отзывать своих послов из белорусской столицы в знак солидарности с Варшавой и Вильнюсом.
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