Великобритания отзывает посла из Беларуси для консультаций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Британские власти приняли решение отозвать посла в Беларуси для консультаций, в Twitter глава британского МИД Доминик Рааб.

"Великобритания осуждает решение Беларуси о выдворении польских и литовских дипломатов. Совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии", - написал Рааб.

Накануне также Румыния отозвала своего посла из Беларуси. Это решение также принято "из солидарности с Литвой и Польшей", заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Напомним, ранее белорусские власти отозвали своих послов из Польши и Литвы и предложили партнерам поступить аналогичным образом, а также сократить количество сотрудников дипломатических миссий до паритетного количества. После этого ряд стан Европейского союза отозвал своих послов в знак солидарности с Варшавой и Вильнюсом.

С чего все началось

Отношения Беларуси с соседними странами накалились после прошедших 9 августа президентских выборов. В стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.

На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Такое решение В МИД Беларуси объяснили "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран".

В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Тем не менее, своих послов Польша и Литва отозвали, к ним присоединились и другие страны Евросоюза. В итоге по состоянию на сегодняшний день для консультаций отозваны послы Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии, Болгарии, Словакии и Польши. Страну также покинут послы Великобритании и Румынии.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно противоречит диалогу с ЕС и еще больше изолирует белорусские власти.

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