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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе
10.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. Армения и Азербайджан в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики Алиева и премьер-министра республики Армения Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК /Международного комитета Красного Креста/", сказал Лавров.
Конкретные параметры режима прекращения огня в Карабахе будут согласованы дополнительно, говорится в тексте совместного документа, приятного по итогам 10-часовых переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана.
Баку и Ереван приступают к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сообщается в документа.
В совместном заявлении стороны также подтвердили неизменность переговорного процесса.
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Режим прекращения огня начинает действовать с 12 часов 10 октября, договоренность достигнута по итогам 10-часовых переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и...
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