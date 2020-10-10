Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Армения и Азербайджан в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики Алиева и премьер-министра республики Армения Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК /Международного комитета Красного Креста/", сказал Лавров.

Конкретные параметры режима прекращения огня в Карабахе будут согласованы дополнительно, говорится в тексте совместного документа, приятного по итогам 10-часовых переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана.

Баку и Ереван приступают к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сообщается в документа.

В совместном заявлении стороны также подтвердили неизменность переговорного процесса.

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