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В Таджикистане наступил день тишины перед выборами президента

10.10.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. День тишины наступил в субботу в Таджикистане накануне выборов президента страны, которые состоятся 11 октября. 

© Photo : Пресс-служба президента РБ
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После полуночи по всей республике запрещены все формы агитации и пропаганды, в частности, выступления кандидатов перед избирателями и в СМИ. С улиц и из общественных помещений убраны все баннеры и листовки с программами претендентов на пост главы государства.

На пост главы государства наравне с действующим лидером Эмомали Рахмоном претендуют еще четверо кандидатов ― Рустам Латифзода от Аграрной партии, представитель "социалистов" Абдухалим Гаффорзода, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и коммунист Миродж Абдуллоев.

За ходом выборов будут следить более 160 международных наблюдателей от СНГ, ШОС, ОБСЕ, наблюдателей также направили Россия, Беларусь и некоторые диппредстввительства, аккредитованные в Душанбе.

Президент Таджикистана избирается всеобщим тайным голосованием сроком на семь лет. Главой государства будет признан кандидат, набравший более 50% голосов избирателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Бессменным лидером Таджикистана с 1994 года является Эмомали Рахмон, на предыдущих выборах в 2013 году он набрал 83,9% голосов избирателей.
 
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