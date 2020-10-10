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Еще две страны отзывают своих послов из Беларуси

10.10.2020 13:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Великобритания и Румыния приняли решение выслать своих послов из Беларуси для консультаций в знак солидарности с другими странами ЕС.

«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране», - сообщил в Twitter глава британского МИД Доминик Рааб в пятницу.

Такое же решение приняло внешнеполитическое ведомство Румынии.

«Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в солидарность с Литвой и Польшей. Беларусь должна понять, что использование дипломатического давления на страны - участницы Евросоюза не поможет диалогу и не принесет положительных результатов», - написал глава МИД Румынии Богдан Ауреску в Twitter.

История вопроса

Решение стран Евросоюза отозвать своих послов для консультаций из Беларусь связано с протестом в отношении белорусских властей. После президентских выборов по всей стране начались мирные акции протеста, которые жестоко подавляются силовиками. Власти не идут на компромисс с людьми, не согласными с результатами выборов. Все это только ухудшает экономическую обстановку в Беларуси и отношения с другими странами мира.

На сегодня из Беларуси своих послов отозвали почти все страны кроме Франции и Италии.

2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ.

5 октября Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.

7 октября стало известно, что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония. В знак солидарности с коллегами Беларусь также покинул посол Германии.

8 октября МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси.

Ранее министр иностранных дел Владимир Макей в ходе разговора с замглавы Еврокомиссии Жозепом Боррелем заявил, что сокращение дипкорпуса Польши и Литвы не направлено на сворачивание диалога с Евросоюзом.

Такие меры «вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси».

 
 
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Великобритания и Румыния приняли решение выслать своих послов из Беларуси для консультаций в знак солидарности с другими странами ЕС.
 
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