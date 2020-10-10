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Задержан экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

10.10.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил в субботу Госкомитет нацбезопасности республики. 

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Вместе с ним задержаны его бывшие телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагынбаев. Ранее советница экс-президента Кундуз Жолдубаева сообщила, что на политика совершено покушение. Неизвестные обстреляли его машину боевыми патронами. Сам Атамбаев заявил, что знал о готовящемся нападении.

В субботу также стало известно, что в Бишкеке вводится комендантский час, который будет действовать ежедневно с 21:00 до 5:00. Помимо этого, в городе начинает действовать запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний, уличных шествий.

Ситуация в Кыргызстане

В подельник в стране вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в законодательное собрание, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Они также освободили из СИЗО бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева. 

© Sputnik / Сергей Пушкин
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Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Как утверждает пресс-секретарь президента страны, Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали собственный координационный совет и намерены избрать другого премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

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Теги: Минск
 
 
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Бывшего главу государства обвиняют в организации беспорядков в Бишкеке после проведения выборов в законодательное собрание.
 
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