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Задержан экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
10.10.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил в субботу Госкомитет нацбезопасности республики.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Вместе с ним задержаны его бывшие телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагынбаев. Ранее советница экс-президента Кундуз Жолдубаева сообщила, что на политика совершено покушение. Неизвестные обстреляли его машину боевыми патронами. Сам Атамбаев заявил, что знал о готовящемся нападении.
В субботу также стало известно, что в Бишкеке вводится
Ситуация в Кыргызстане
В подельник в стране вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в законодательное собрание, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Они также освободили из СИЗО бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева.
© Sputnik / Сергей Пушкин
Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Как утверждает пресс-секретарь президента страны, Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали собственный координационный совет и намерены избрать другого премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
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Бывшего главу государства обвиняют в организации беспорядков в Бишкеке после проведения выборов в законодательное собрание.
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