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Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико

10.10.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В субботу, 10 октября, белорусский лидер посетил СИЗО КГБ, где под арестом находится Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании. Судя по опубликованному фото, на встрече с президентом присутствовали Виктор Бабарико и его сын Эдуард, Лилия Власова, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров. Всего - 11 человек. 

Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Все это время ее участники обсуждали конституционную реформу. 

"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко, обращаясь к членам Координационного совета и объединенного штаба. 

Содержание беседы участники решили оставить в тайне. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча продолжалась более четырех часов, участники диалога обсуждали конституционную реформу.
 
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