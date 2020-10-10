Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В субботу, 10 октября, белорусский лидер посетил СИЗО КГБ, где под арестом находится Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании. Судя по опубликованному фото, на встрече с президентом присутствовали Виктор Бабарико и его сын Эдуард, Лилия Власова, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров. Всего - 11 человек.

Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Все это время ее участники обсуждали конституционную реформу.

"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко, обращаясь к членам Координационного совета и объединенного штаба.

Содержание беседы участники решили оставить в тайне.

(последует)