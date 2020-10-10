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Парламент Кыргызстана утвердил нового премьер-министра

10.10.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Парламент Кыргызстана утвердил Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны, сообщает Sputnik Кыргызстан.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Задержан экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Депутаты выдвинули кандидатуру Жапарова на пост главы правительства 6 октября. Сегодня на внеочередном заседании парламента Жапаров был утвержден в этой должности. Кроме того, парламентарии поддержали предложение нового премьера по составу и структуре правительстве – они остались без изменений.

Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов.

"Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов", - сказал Жапаров на заседании парламента.

Новый глава правительства добавил, что в стране нужно провести конституционную реформу с участием всех политических сил.

"Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатную систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе, со всеми сторонами", - сказал Жапаров.

Жапаров подчеркнул, что "готов отвечать за дальнейшее развитие событий в стране". "Мы едва не потеряли нашу страну, сейчас нужен порядок", - подчеркнул он.

По его словам, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней. "Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней", - заявил Жапаров.

События после парламентских выборов

5 октября в Бишкеке прошел митинг против итогов выборов в Жогорку Кенеш. Вечером после попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между протестующими и милицией, более тысячи человек пострадали, один погиб. Ночью митингующие захватили здание парламента, а после освободили Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и некоторых других политиков-заключенных.

6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Вечером часть парламентариев одобрили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра.

7 октября госпредприятия и компании сообщали о попытках захвата, в столице снова проходили митинги. Одни протестующие выступали в поддержку Жапарова, другие требовали люстрации чиновников.

8 октября президента Сооронбая Жээнбекова проинформировали о том, что отдельные депутаты начали процедуру импичмента.

9 октября союз четырех партий выдвинул на пост премьера Омурбека Бабанова. Колонна его сторонников присоединилась к митингу в поддержку Атамбаева. Вместе они направились на площадь Ала-Тоо, куда также пришли участники марша против ОПГ. Между митингующими и сторонниками Жапарова произошли столкновения, в машину Атамбаева стреляли.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый глава правительства Садыр Жапаров заявил, что не намерен не намерен вносить изменения в нынешний состав кабмина и готов отвечать за происходящее в стране.
 
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