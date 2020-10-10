Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Боевое отравляющее вещество класса "Новичок" является чисто западных брендом, имеется в странах Запада в порядка 140 вариантах, в России его нет, заявили в МИД РФ.

В российском министерстве отметили, что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе "Новичок", то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98).

"Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что "Новичок" - чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В заявлении подчеркивается, что все имевшееся в России химоружие было уничтожено под строжайшим международным контролем . "Этот трудоемкий процесс был завершен 27 сентября 2017 г. 11 октября того же года Генеральный директор Технического Секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в Российской Федерации", - напомнили в МИД.

Призыв начать расследование

В министерстве добавили, что российские врачи, проводя исследование биоматериалов блогера Алексея Навального, не обнаружили следов его отравления "Новичком". Их коллеги из немецкой клиники "Шарите" тоже их не нашли. "Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю", - заявили в МИД.

Вместе с тем, германская сторона отказывается передавать России результаты анализов пациента для возбуждения уголовного дела. "Заявления о предполагаемом преступлении, которое может направить сам потерпевший или его законный представитель для этого недостаточно. На их основании проводится доследственная проверка", - пояснили в МИД.

В министерстве обратили внимание, что Генпрокуратура РФ направила в Берлин уже четыре запроса о правовой помощи, но все они остаются без ответа.

"Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны", - заявили в МИД.

В ведомстве историю с "отравлением" Навального назвали "срежисированной антироссийской провокацией".

"Все, чего мы хотим – получить правовое, техническое и организационное содействие как в двустороннем российско-германском формате, так и на площадке ОЗХО в интересах проведения всеобъемлющего, объективного и непредвзятого расследования всех обстоятельств произошедшего с А.Навальным инцидента. В качестве ответа мы получаем агрессивную риторику и откровенное манипулирование фактами", - заявили в МИД.

В министерстве призвали Берлин "начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по сюжету с А.Навальным".