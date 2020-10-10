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Власти разрешили арестованному Сергею Тихановскому позвонить своей жене
10.10.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. Белорусские власти разрешили арестованному блогеру Сергею Тихановскому позвонить своей жене Светлане. Об это сообщила в субботу сама экс-кандидат в президенты Беларуси.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Светланы Тихановской.
Супруга арестованного пообещала позже сообщить подробности разговора.
Сегодня президента Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с членами Координационного совета и объединенного штаба. На встрече присутствовали Виктор Бабарико и его сын Эдуард, Лилия Власова, Юрий Воскресенский и Виталий Шкляров. Участники встречи обсуждали конституционную реформу в стране.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал
"Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", – плакала на шее. Вывезли", – рассказал Лукашенко.
Напомним, Сергей
(последует)
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Супруги в последний раз общались четыре месяца назад, Светлана Тихановская пообещала рассказать все подробности о состоявшемся звонке.
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