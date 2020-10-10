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Власти разрешили арестованному Сергею Тихановскому позвонить своей жене

10.10.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Белорусские власти разрешили арестованному блогеру Сергею Тихановскому позвонить своей жене Светлане. Об это сообщила в субботу сама экс-кандидат в президенты Беларуси.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико

"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Светланы Тихановской.

Супруга арестованного пообещала позже сообщить подробности разговора.

Сегодня президента Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с членами Координационного совета и объединенного штаба. На встрече присутствовали Виктор Бабарико и его сын Эдуард, Лилия Власова, Юрий Воскресенский и Виталий Шкляров. Участники встречи обсуждали конституционную реформу в стране. 

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности выезда Тихановской в Литву. По его словам, власти помогли экс-кандидату выехать в соседнюю страну по ее же просьбе. На этой неделе в МВД заявили, что Тихановская объявлена в международный розыск. 

"Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", – плакала на шее. Вывезли", – рассказал Лукашенко.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку его супруги. Блогер является обвиняемым по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По решению руководителя следственной группы Тихановского перевели в следственную тюрьму в Жодино. В конце сентября ему продлили срок нахождения под стражей еще на два месяца.

(последует)

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Супруги в последний раз общались четыре месяца назад, Светлана Тихановская пообещала рассказать все подробности о состоявшемся звонке.
 
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