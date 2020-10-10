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Сергей Тихановский смог позвонить жене. Тихановская: это результат давления на власть

11.10.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Блоггер Сергей Тихановский 10 октября впервые с момента своего задержания смог позвонить своей жене. Светлана Тихановская уверена, что и этот звонок, и нежданная поездка Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, - результат давления общества на власти.

Сергей Тихановский и Светлана Тихановская сперва обсудили семейные дела, в частности - реакцию детей на отсутсвие отца, а после - ситуацию в стране. Светлана сказала, что все, кто остался на воле, делают все необходимое и возможное, чтобы задержанные скорее вышли из тюрем. Она также спросила с надеждой: «Может тебя уже надо где-то встречать?», однако Тихановский ответил отрицательно. 

«Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены», — сказала Тихановская. Она также рассказала про свою встречу с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, назвав их «хорошими людьми», поддерживающими Беларусь.

Тихановский посоветовал «как-то жестче быть», на что Тихановская отметила, что переживает за тех, кто сейчас в тюрьмах и боится, что на них могут отразиться действия тех, кто сейчас на воле. Однако в конце добавила: «Но, значит, будем жестче».

Телеграм-канал Тихановской похоже выложил подробности разговора. В нем Тихановский сказал, что видит свою жену по телевизору каждый день и одобряет ее встречи и поездки. В конце беседы Светлана Тихановская попросила мужа держаться и пообещала, что «скоро все закончится».

Позже Тихановская прокомментировала возможность поговорить с мужем и поездку Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.

«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», - отметила она.

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. 30 сентября срок содержания под стражей для него был продлен на два месяца.

 
Теги: Гродно
 
 
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Блоггер Сергей Тихановский 10 октября впервые с момента своего задержания смог позвонить своей жене. Светлана Тихановская уверена, что и этот звонок, и нежданная...
 
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