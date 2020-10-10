Что это было? «Пул первого» опубликовал видео из СИЗО КГБ

Александр Лукашенко 10 октября знатно удивил: утром появилась информация о том, что он посещает СИЗО КГБ. Об этом свидетельствовали фото президентского кортежа, выезжающего из ворот здания Комитета Госбезопасности. Позднее в сети появилось фото, а вечером - видео.

Фото и видео визита Лукашенко в СИЗО КГБ, где сегодня находится сразу несколько политических заключенных, один из которых - Виктор Бабарико, опубликовал телеграмм-канал «Пул первого». На официальном сайте пресс-службы Александр Лукашенко информации о встрече в СИЗО нет.

Вечером канал выложит короткое видео беседы Лукашенко с людьми, часть из которых властью была воспринята как потенциальные конкуренты. На видео видно, что за столом вместе с Александром Лукашенко сидят Виктор Бабарико и его сын Эдуард, а также юрист Лилия Власова, которая также входила в президиум Координационного совета. Также на видео можно заметить бизнесмена Юрия Воскресенского, политтехнолога Виталия Шклярова, директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, вероятно, на встрече были юристы Максим Знак и Илья Салей, всего за столом было десятка человек.

«Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Я подумал о том, что, исходя из упреков ваших сторонников, что самое радикальное предложение по всем вопросам – не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», — сказал Лукашенко. Ответа его собеседников телеграмм-канал не приводит, как и результата этой странной и неожиданной встречи.

Днем 10 октября появилась информация о том, что Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ: его кортеж был замечен выезжающим из ворот здания, а проспект Независимости был временно перекрыт.