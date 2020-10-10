Армения обвинила Азербайджан в попытке срыва договоренностей о перемирии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Армении обвинило Азерайджан в попытке срыва договоренностей о перемирии в Нагорном Карабахе, следует из заявления, опубликованного на сайте МИД.

Накануне в ходе переговоров в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. В целом, по информации Минобороны Армении, режим прекращения огня в субботу соблюдался, несмотря на "отдельные провокации".

"Нарушая собственные обязательства, Азербайджан продолжал боевые действия на различных участках фронта. Удары были нанесены по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, которые нельзя трактовать иначе, как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении МИД.

В Ереване считают, что, пытаясь скрыть или оправдать свою политику, "азербайджанская сторона начала распространять дезинформацию, озвучивая надуманные обвинения об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов и линии соприкосновения".

"Мы решительно осуждаем действия Азербайджана, направленные на срыв соглашения о прекращении огня, предупреждаем, что всю ответственность несет действующее при поддержке Турции азербайджанское руководство", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, в Баку утверждают, что режим прекращения огня нарушает именно армянская сторона.

Несколькими часами ранее главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили приверженность режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе.