Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 октября. "Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления" — так экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшний визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и ее разговор с находящимся под стражей с конца мая супругом Сергеем Тихановским.

"Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками Минск, 10 октября. "Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления" — так экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала...

БелаПАН.