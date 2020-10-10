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Тихановская: Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками

11.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 октября. "Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления" — так экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшний визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и ее разговор с находящимся под стражей с конца мая супругом Сергеем Тихановским.

"Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 октября. "Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления" — так экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала...
 
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