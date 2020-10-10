Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 октября. Арестованный на 15 суток руководитель центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько объявил голодовку, сообщила пресс-служба Объединенной гражданской партии, которую он ранее возглавлял.

"Отказываюсь от приема пищи", — передал Лебедько через адвоката.

Политика осудили 9 октября за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП).

Лебедько является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года. 5 октября стало известно, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арестованный на 15 суток Лебедько объявил голодовку Минск, 10 октября. Арестованный на 15 суток руководитель центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько объявил голодовку, сообщила...

БелаПАН.