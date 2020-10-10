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Арестованный на 15 суток Лебедько объявил голодовку

11.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 октября. Арестованный на 15 суток руководитель центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько объявил голодовку, сообщила пресс-служба Объединенной гражданской партии, которую он ранее возглавлял.

"Отказываюсь от приема пищи", — передал Лебедько через адвоката.

Политика осудили 9 октября за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП).

Лебедько является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года. 5 октября стало известно, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 октября. Арестованный на 15 суток руководитель центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько объявил голодовку, сообщила...
 
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