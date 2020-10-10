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Арестованный на 15 суток Лебедько объявил голодовку
11.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 10 октября. Арестованный на 15 суток руководитель центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько объявил голодовку, сообщила пресс-служба Объединенной гражданской партии, которую он ранее возглавлял.
"Отказываюсь от приема пищи", — передал Лебедько через адвоката.
Политика осудили 9 октября за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП).
Лебедько является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года. 5 октября стало известно, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.
БелаПАН.
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Минск, 10 октября. Арестованный на 15 суток руководитель центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько объявил голодовку, сообщила...
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