Президент Таджикистана проголосовал на выборах главы государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Президентские выборы проходят в воскресенье в Таджикистане, с 6:00 в стране открыты избирательные участки, в общей сложности в республике работает 3 414 избиркомов, еще 39 точек будут действовать в 29 странах, сообщает Sputnik Таджикистан.

Для обеспечения общественного порядка на избирательных участках страны дежурят сотрудники милиции.

В этом году за пост главы государства борются пять кандидатов: Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.

Действующий лидер Таджикистана Эмомали Рахмон уже проголосовал на выборах главы государства. Он отдал голос на избирательном участке №15, расположенном в округе №2 на территории района Исмоила Сомони. Ранее на этом же участке побывал мэр Душанбе и председатель парламента Рустам Эмомали.

После голосования таджикский лидер пообщался с сотрудниками ЦИК.

7 лет и неограниченное количество раз

Согласно действующему в Таджикистане законодательству, президент избирается сроком на 7 лет. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов.

Эмомали Рахмон занимает пост президента на протяжении 25 лет - с ноября 1994 года. Всего за свою политическую карьеру он принял участие в трех президентских гонках (в 1999, 2006, 2013 годах) и неизменно набирал большинство голосов на выборах.

На последних президентских выборах в 2013-м Эмомали Рахмон обогнал пятерых соперников и получил 83,92% голосов при явке 86,64%.

Согласно поправкам в Конституцию Таджикистана, президент Таджикистана может переизбираться на пост главы государства неограниченное количество раз.