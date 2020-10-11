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Президент Таджикистана проголосовал на выборах главы государства
11.10.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Президентские выборы проходят в воскресенье в Таджикистане, с 6:00 в стране открыты избирательные участки, в общей сложности в республике работает 3 414 избиркомов, еще 39 точек будут действовать в 29 странах, сообщает
Для обеспечения общественного порядка на избирательных участках страны дежурят сотрудники милиции.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В этом году за пост главы государства борются пять кандидатов: Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.
Действующий лидер Таджикистана Эмомали Рахмон уже проголосовал на выборах главы государства. Он отдал голос на избирательном участке №15, расположенном в округе №2 на территории района Исмоила Сомони. Ранее на этом же участке побывал мэр Душанбе и председатель парламента Рустам Эмомали.
После голосования таджикский лидер пообщался с сотрудниками ЦИК.
7 лет и неограниченное количество раз
Согласно действующему в Таджикистане законодательству, президент избирается сроком на 7 лет. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов.
Эмомали Рахмон занимает пост президента на протяжении 25 лет - с ноября 1994 года. Всего за свою политическую карьеру он принял участие в трех президентских гонках (в 1999, 2006, 2013 годах) и неизменно набирал большинство голосов на выборах.
На последних президентских выборах в 2013-м Эмомали Рахмон обогнал пятерых соперников и получил 83,92% голосов при явке 86,64%.
Согласно поправкам в Конституцию Таджикистана, президент Таджикистана может переизбираться на пост главы государства неограниченное количество раз.
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Согласно действующему в Таджикистане законодательству, президент избирается сроком на 7 лет, победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов.
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