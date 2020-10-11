Карабах благодарен России и Минской группе за посреднические усилия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика благодарна России и Минской группе ОБСЕ за посреднические усилия на переговорах между Арменией и Азербайджаном, заявил президент НКР Араик Арутюнян.

"В первую очередь мы хотим выразить нашу благодарность нашим коллегам из России, которые выступили в качестве посредников в этих переговорах. В этом контексте также очень важно учесть сопредседателей Минской группы ОБСЕ... Также хочу выразить свою благодарность всем международным структурам, которые в различных форматах по всему миру помогали нам установить мир", - заявил Арутюнян на брифинг.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Арутюнян заявил, что процесс обмена пленными и телами погибших должен был начаться на линии соприкосновения в Карабахе при посредничестве Международного комитета Красного креста уже в воскресенье, но Баку безразличен к этому вопросу.

"Процесс должен был начаться уже сегодня при посредничестве и в соответствии с критериями МККК. Это (затягивание процесса – Sputnik) в очередной раз свидетельствует об отношении властей Азербайджана к собственному народу, соотечественникам, к телам погибших, безразличии", - сказал Арутюнян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.