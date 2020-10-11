Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Мирный протест белорусов показал свои результаты, считает экс-кадидат в президенты Светлана Тихановская.

"Режим понял, что с белорусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ, – говорится в заявлении Тихановской, размещенном в ее телеграм-канале. – Он считает, что так можно вести переговоры. Он уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест. Но белорусами нельзя манипулировать, с белорусами нельзя торговаться, белорусов невозможно расколоть".

Она подчеркнула, что для настоящих переговоров власти должны "остановить силовые задержания, выпустить политзаключенных и назначить время и место переговоров".

"Если эти требования не будут выполнены — значит нас пытаются обмануть. И мы не поддадимся на провокации. Мы будем продолжать мирно и настойчиво выходить на марши и требовать своего: новых свободных и прозрачных выборов", – заявила политик.

Тихановская напомнила, что сегодня запланирована очередная акция сторонников перемен – Марш гордости. "За нашу страну, народ и всех белорусов, которые продолжают борьбу. Наш мирный протест показал свои результаты", – заявила она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: Власти должны остановить силовые задержания, выпустить политзаключенных и назначить время и место переговоров Минск, 11 октября. Мирный протест белорусов показал свои результаты, считает экс-кадидат в президенты Светлана Тихановская. "Режим понял, что с белорусами нужно...

БелаПАН.