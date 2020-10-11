Оппозиция прокомментировала встречу Лукашенко в СИЗО

Александр Лукашенко, приехав 10 октября лично на переговоры с заключенными в СИЗО , показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.

Такое мнение высказали экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По мнению Тихановской, «этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных». Экс-кандидат считает, что освобождение представителей оппозиции показало бы готовность Лукашенко к диалогу.

Напомним, 10 октября Тихановская пообщалась с мужем по телефону впервые за 4 месяца, она сказала, что переживает за всех, кто сейчас в тюрьмах.

«Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены», — сказала Тихановская. Она также рассказала про свою встречу с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, назвав их «хорошими людьми», поддерживающими Беларусь. Однако в конце добавила: «Но, значит, будем жестче».

«Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками», - отметила она позже в своем телеграм-канале.

Павел Латушко также прокомментировал встречу в СИЗО. Он считает, что Лукашенко хочет, «прикрываясь именем политзаключенных, легитимизировать свои преступные действия».

«Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко! Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают власти серьезные неудобства», - написал Латушко в своем телеграм-канале.

Он напомнил основные требования оппозиции: проведение новых честных выборов, освобождение всех политзаключенных, привлечение к ответственности виновных в насилии и преступлениях.