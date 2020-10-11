Правозащитники сообщают минимум о 25 задержанных в Беларуси 10 октября

Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Минимум 25 человек задержано в Беларуси 10 октября, сообщает spring96.org .

По информации правозащитников, "точечные задержания" прошли по всей стране.

Так, задержана сотрудница офиса ООН в Беларуси Анора Лангар. Об этом сообщил Илья Миронов на своей странице в "Фейсбуке". По его информации, в 9 утра за ней приехали на дачу в 30 км от Минска сотрудники в штатском. Вначале они намеревались увезти ее с собой в отделение милиции для разговора, однако никакой повестки на руках не было. Соответственно, ехать по приглашению на словах она отказалась. Через три часа к Лангар приехал сотрудник офиса с ее места работы, чтобы прояснить ситуацию. В сопровождении сотрудника офиса, отца и милиционеров в штатском она была доставлена в Первомайское РУВД Минска. Как стало известно, через час в квартире по месту жительства был проведен обыск, в результате которого ничего не было изъято.

Анору Лангар перевезли в ИВС. Родственники попытались передать ей личные вещи первой необходимости, но им в передаче отказали. Основания задержания неизвестны. Лангар несколько недель назад выступила свидетелем на суде у экологической активистки, члена Совета общественного объединения "Экодом" Ирина Сухий, в отношении которой был произведен административный арест.

В Минске задержана администратор чата Тракторозаводского поселка Инна Васильева, которую доставили в Следственный комитет. По словам друзей Васильевой, из ее квартиры изъяли технику и мобильные телефоны. По предварительной информации, Васильева проходит по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК).

Утром 10 октября перестала выходить на связь с друзьями Ульяна Шишкова. "Перед этим она успела написать в чат, что у нее стоят под дверью неизвестные, и предупредила, что ее наверняка заберут", — сообщают правозащитники.

Ночью возле Окрестина задержали белорусскую художницу Ульяну Слесареву.

На улице Восточной в Минске задержан неизвестными выходивший их своего дома Александр Шевадзуцкий.

В Минске задержан Александр Полещук, которого ранее судили за пошив бело-красно-белых флагов. Утром 10 октября к нему в квартиру люди пришли с постановлением на обыск. "Чтобы он открыл дверь, они вызвали МЧС и выключили свет в квартире", — сообщают правозащитники".

Также в Минске задержан музыкант, который пел на проспекте Независимости песни "Три черепахи "и" "Муры" во время гуляний женщин с цветами. Подъехал бус, вышли люди в балаклавах и увели его.

В Минске также задержали активистку женского движения Светлану Гатальскую. Сотрудники милиции пришли к ней домой с доставщиком еды. Известно, что она задержана в рамках административной статьи. Она была одной из координаторов инициативы "Маршируй, детка". Ее доставили в Московское РУВД, сообщил Координационный совет, членом которого является Гатальская.

Правозащитники также сообщили о задержание в Минске на улице Немига 10 октября Андрея Молочко, которого отправили в изолятор на Окрестина до суда.

Вечером около 18 часов также был задержан Игорь Бояра. Он успел позвонить жене и сообщить, что его задержали по административной статье "участие в несанкционированных акциях". Его также поместили в изолятор на Окрестина до суда.

Правозащитникам сообщили, что во время районного марша в Зеленом Луге, около 15 часов, был задержан Арман Овжанов.

Также в Минске вечером 10 октября был задержан основатель проектов Petitions.by Владимир Ковалкин.

Задержания прошли в регионах страны. Так, в Могилеве произошли массовые задержания в Ямницком поселке. Задержали члена политсовета Объединенной гражданской партии Татьяну Сиваченко и еще 12 человек (Данилов, Рассеко, Моргунов, Савченко, Ермолаев, Туповский, Туповская, Ратников, Железнов, Артюхова, Шикунова, Орлова).

В Бобруйске задержан в рамках административного дела по статье 23.34 КоАП Александр Гаврилов.

В Гомеле задержан блогер Иван Ремзовский, который вел стрим с провластного митинга возле дворца легкой атлетики.

В Докшицах (Витебская область) задержан офицер милиции в отставке Юрий Матяюн. На его частном доме с 9 августа висел бело-красно-белый флаг. Милиционеры сфотографировали флаг и забрали его в милицию, сообщают правозащитники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают минимум о 25 задержанных в Беларуси 10 октября Минск, 11 октября. Минимум 25 человек задержано в Беларуси 10 октября, сообщает spring96.org. По информации правозащитников, "точечные задержания" прошли по всей стране. ...

Андрей Середа, БелаПАН.